Geld voor de Opera op de Parade is weer binnen: de Barbier gáát zingen

DEN BOSCH - Opera aan de Parade is weer gered! Dinsdag staan Opera Zuid en de Philharmonie Zuidnederland op De Parade in Den Bosch met De Barbier van Sevilla. Als het weer meezit, verwachten ze acht- tot negenduizend toeschouwers voor iets wat tamelijk uniek is: een gratis maar complete operavoorstelling in de open lucht.

"Gratis, maar niet voor niets", vatte Harry Vermeulen, de directeur van Theater aan de Parade het telkens terugkerende probleem van de organisatie samen. De 130.000 euro die nodig is om het evenement op poten te zetten, moet wel ergens vandaan komen. Vermeulen zei dat tijdens een persconferentie in het kantoor van een nieuwe sponsor, de Bossche vermogensbeheerders van Oyens en Van Eeghen.



Crowdfunding: 15.000 euro

Brabantse operaliefhebbers sponsoren samen trouwens het evenement ook. Door middel van crowdfunding is er dit jaar 15.000 euro opgehaald voor de elfde Opera aan de Parade. De organisatoren van het concert vinden nog steeds dat ze geen entree moeten heffen. Naar hun idee zou het de bijzondere sfeer van de voorstelling negatief beïnvloeden. Veel van het publiek dat naar Opera aan de Parade komt, ziet verder weinig opera en loopt ook de deur bij Theater aan de Parade niet plat.



Het betekent wel dat het sinds het afscheid van een aantal grote sponsors elk jaar spannend is of het geld voor het evenement er komt. Het gaat beter met de economie, maar nieuwe sponsors staan bij Opera aan de Parade nog niet in de rij. Marc Versteeg, de zakelijk leider van Opera Zuid zei donderdag: "Het zou fijn zijn als er wat meer stabiliteit komt."



Podium samen met Roze Zaterdag

Het betekent ook dat er slim gewerkt moet worden. Het podium dat Opera aan de Parade dinsdagavond gebruikt, wordt voor het weekeinde al opgebouwd en is straks ook in gebruik tijdens de Roze Zaterdag.





In de versie van Opera Zuid speelt de Barbier van Sevilla zich af in een enigszins decadent kuuroord. En dat betekent dat op het podium op de Bossche Parade straks een compleet zwembad wordt gebouwd. De voorstelling was eerder al in een reeks theaters te zien maar de voorstelling in de open lucht ziet er toch telkens weer anders uit; er is nu eenmaal minder theatertechniek beschikbaar. De zangers en het orkest hebben daarom ook weer extra repetitietijd nodig.