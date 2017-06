Bestuurder rijdt over fietspad, ramt muurtje en komt tot stilstand in tuin

DRUNEN - Er is donderdagmiddag iemand geraakt gewond nadat hij met zijn auto verschillende voorwerpen had geraakt. De bestuurder reed eerst over een fietspad bij de Duinweg in Drunen en ramde daarna een muurtje. Vervolgens reed hij door de tuin van een bedrijf en kwam tot stilstand in een voortuin van woning.

Tijdens de heftige autorit reed de automobilist ook nog door een bosje heen. Verschillende struiken en boompjes werden ontworteld. Alleen de bestuurder van de auto hield verwondingen over aan het ritje. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.