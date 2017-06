Brug in Oosterhout gaat door storing niet meer dicht

OOSTERHOUT - De brug bij de sluis aan de Burgemeester Huijbrechts- Schiedonlaan in Oosterhout kampt met een storing. De brug staat open en gaat met geen mogelijkheid dicht.

De weg is voorlopig afgesloten. Verkeer kan omrijden via de Bovensteweg richting Made. De oorzaak van de storing is niet bekend. Monteurs zijn bezig het probleem op te lossen.