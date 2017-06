Blikseminslag zorgt voor vertragingen op het spoor

ROOSENDAAL - Tussen Zevenbergen en Roosendaal rijden op donderdagavond geen treinen. Een blikseminslag zorgt voor een flinke vertraging. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen tot 21:00 uur.

Voor donderdagmiddag waren flinke onweersbuien aangekondigd. Uiteindelijk viel het in Noord-Brabant mee. Toch had de NS pech. De bliksem sloeg in en treinverkeer is voorlopig niet mogelijk.