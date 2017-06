Een Gezellin schopt de crocs in de hoek en trekt hoge hakken aan om thuiszorg op maat te regelen

EINDHOVEN - Geen crocs, maar hoge hakken. Op die manier verbeeldt de particuliere thuiszorgorganisatie de Gezellin de zorg die ze bieden aan welgestelde en hoogopgeleide ouderen. Met de Gezellin haalt een oudere – behalve de reguliere thuiszorg – ook nog een stijlvolle regeltante in huis.

Susan van Camp is opgeleid als secretaresse, maar startte in 2014 haar bedrijf de Gezellin. “Ik miste in de zorg de gastvrijheid en het meedenken met de cliënt. De zorg is heel erg gebonden aan efficiëntie en procedures. De menselijk maat ontbrak in mijn ogen. Daarnaast vond ik een gat in de markt. We richten ons op welgestelde en hoogopgeleide ouderen, die ook nog eens leidinggevend beroep hebben gehad”, beschrijft Susan in het tv-programma Booming Brabant haar doelgroep.



Regie over eigen leven

Volgens Van Camp is deze groep altijd gewend geweest om de regie over hun eigen leven te hebben. “Als ze ouder worden merken ze dat ze steeds meer worden geleefd. Ze moeten zich aanpassen aan de agenda van de dokter of de thuiszorg, in plaats van andersom. Hun individuele wensen komen steeds meer in de verdrukking. Wij proberen ze de regie weer terug te geven.”



Wordt een gezellin als een persoonlijk begeleider ingehuurd, dan is het de eerste taak om mensen het gevoel te geven dat ze thuis zijn. “Maar wel met een hotelervaring”, legt Susan uit. “Wij zorgen dat niet alleen de oudere wordt ontzorgd, maar ook de mantelzorgers. Familie moet erop kunnen rekenen dat tijdens bijvoorbeeld een vakantie alles gewoon doordraait. Wij regelen dat de was wordt gedraaid en de boodschappen worden gedaan.”



Verder staan de persoonlijke wensen van de oudere(n) centraal. “Wat vindt iemand prettig? Af en toe op een terras lunchen met een glas wijn erbij? Of wekelijks naar de kapper? Of op vrijdag gaan shoppen? Het is ons werk om dat te regelen.”



