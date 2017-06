Kwam dode man in Roosendaal uit België?

ROOSENDAAL - Komt de dode man die woensdag 14 juni werd gevonden in Roosendaal uit België? De politie heeft een oproep gedaan aan de inwoners van België, omdat de man wellicht in dat land bekend is.

De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws meldt dat de politie denkt dat de man mogelijk uit België komt. De man werd immers niet zo ver van de grens met onze zuiderburen gevonden.



Waar vond misdrijf plaats?

De man werd gevonden in de Turfvaartsestraat in Roosendaal. Hij lag onder een zeil en is door een misdrijf om het leven gekomen. “Alleen weten we niet of dat misdrijf ook in Roosendaal heeft plaatsgevonden of ergens anders”, meldt een politiewoordvoerder aan de krant.



De politie heeft in uitzendingen van Opsporing Verzocht en Bureau Brabant aandacht gevraagd voor deze zaak. Er kwamen 23 tips binnen van mensen die denken te weten wie de man is. De recherche gaat de tips onderzoeken.



Een voorbijganger vond het stoffelijk overschot vlakbij sportpark Vierhoeven. Het slachtoffer lag onder een blauw zeil. Hij kwam door een misdrijf om het leven.