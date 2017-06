Helmondse schrijft ontroerende afscheidsbrief aan Nederlandse boeren

HELMOND - “Bedankt voor alles wat jullie voor mij en ons land betekend hebben.” Esther Damen uit Helmond postte donderdag een ontroerende afscheidsbrief aan de Nederlandse boeren op Facebook. Hierin spreekt ze haar dankbaarheid uit aan de boeren, die veel voor haar betekend hebben.

“Terwijl heel burgerlijk en politiek Nederland is fanatiek bezig om de boeren de nek om te draaien, wil ik graag mijn dankbaarheid uitspreken.” Damen schrijft dat ze de boeren dankbaar is, omdat ze er al generaties lang voor zorgen dat er brood op de plank ligt, melk in de koelkast en een lapje vlees op de barbecue.



Ook werken bij ziekte

En dat krijgen ze voor elkaar door elke dag heel hard te werken, zeven dagen per week. “Geen ATV of snipperdagen, niet in- en uitklokken, maar gewoon doorgaan tot alles klaar is. En de volgende dag opnieuw”, meldt Damen.



Respect heeft de Helmondse voor de boeren, die ook moeten werken als ze ziek zijn of als hun vrouw net bevallen is. “De kleinschalige boer komt amper buitenshuis en heeft geen sociale contacten met collega’s.”



Elk jaar zwaarder

Damen legt uit dat veel boeren onder de armoedegrens leven en dat dat het dierenwelzijn niet ten goede komt. “Elk jaar wordt het voor de Nederlandse boer zwaarder. De burger is tegen megastallen, maar beseft niet dat juist de kleine boeren verzuipen in de complexe regels en steeds strengere eisen.”



De Helmondse eindigt met een uitgebreid bedankje: “Ik heb nooit honger gekend en zonder jullie was dat heel anders geweest. Veel sterkte met de trieste situatie waarin jullie ten onder gaan. Hopelijk kunnen jullie een plekje vinden waar keihard werken gewaardeerd wordt en waar de boeren het respect krijgen dat ze verdienen.”