Heel veel snoep en gelukkig geen noodweer op laatste dag Avondvierdaagse Tilburg

Het was gezellig in Tilburg!

TILBURG - Een lange stoet kinderen, ouders en leraren trekt donderdagavond door Tilburg. Het is de laatste dag van de Avondvierdaagse. Gelukkig werkte het weer mee, want de extreme hitte was op tijd voorbij en de regen hield er ook al snel weer mee op.

Even leek het erop dat de wandeltocht in het water zou gaan vallen, want vlak voor de start trokken er een paar plensbuien over Tilburg. Maar toen het wandelen echt begon, kwam het zonnetje zowaar weer door.



De afgelopen dagen was het een stuk warmer. Tuinslangen en bekertjes water van mensen langs de route waren toen nodig om de duizenden lopers richting finish te krijgen. Donderdag ging het lopen een stukje makkelijker. Want een paar graden koeler, dat scheelt veel.



Snel lopen of snoep eten?

Al snoep etend liepen de deelnemers richting de finish. De een wat sneller dan de ander. De echte fanatiekelingen rennen af en toe een stukje, om als allereerste aan te komen. Anderen doen het iets rusteriger aan. "Ik vind het snoep eten eigenlijk leuker dan het lopen", geeft een jongetje eerlijk toe.