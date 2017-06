Eigenaar Fort Oranje enorm kritisch over sluiten camping: ‘We worden in de maling genomen'

ZUNDERT - In talkshow Jinek heeft Jan Engel zich donderdagavond uitgesproken over het moeten sluiten van zijn Zundertse camping Fort Oranje. Hij moet Fort Oranje, die hij samen met zijn vader Cees runt, onder druk van Gemeente Zundert sluiten wegens jarenlange problemen met overlast en criminaliteit. Hij sprak zich vooral kritisch uit tegen burgemeester Poppe-de Looff.

Eva Jinek sprak Engel aan op het feit dat de camping al jaren een broedplaats voor armoede en criminaliteit is. Engel verklaarde dat dat kwam door een afspraak tussen verscheidene instanties, gemeenten en de regering om daar moeilijke bewoners uit de regio te ‘stallen’. “Ze lieten probleemgevallen naar onze camping toe vloeien”, verklaart Engel. “Mijn vader is boos, omdat we constant in de maling worden genomen door verschillende instanties.”



LEES OOK: Fort Oranje-bewoners jagen Powned-verslaggever van de camping: 'Camera uit en oprotten!'



Kritiek over het onderhoud van het terrein en de versleten caravans, wuifde Engel weg als een gevolg van burgemeester Poppe-de Looff. Toen de burgemeester een brief stuurde aan de campingbewoners dat het terrein vanwege de brandveiligheid dichtging, vertrokken volgens hem de laatste 'fatsoenlijke' bewoners. Zo ontstond er een leegloop waardoor de camping verder verloederde.



LEES OOK: Fort Oranje baalt ook van situatie en doet aangifte: 'Burgemeester heeft de problemen verergerd'



Vader Cees en zoon Jan zijn het absoluut niet eens met het besluit van de burgemeester, maar gaan er voorlopig aan meewerken. “Ik heb geen trek in procederen, maar ik zie helaas geen alternatief”, aldus Engel.