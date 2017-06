Grote bosbrand in Deurnese Peel bij Liessel, brand breidt uit

LIESSEL - In de Deurnese Mariapeel bij Deurne en Liessel woedt een grote bosbrand. De brand is ongeveer 250 meter lang en 20 meter breed en breidt zich nog steeds uit. De brandweer is met groot materieel ter plekke.

De brand bestrijden is lastig, omdat het vuur woedt op veengrond. Het is daarom niet verantwoord om het veld in te gaan om de brand te blussen.



Blussen duurt nog uren

De brandweer probeert de brand richting een meer bosachtig gebied te krijgen. Het blussen gaat nog uren duren. Brandweerkorpsen uit de verre omgeving zijn opgeroepen om de brand te bestrijden. In en rond Liessel rijden brandweerwagens af en aan.



De Deurnese Peel vormt samen met de Mariapeel (net over de Limburgse grens) een aaneengesloten natuurgebied. Samen zijn de gebieden ruim 5000 voetbalvelden groot.In heel Brabant geldt vanwege de aanhoudende droogte code rood. Dat betekent dat het risico op bosbranden groot is. Donderdagavond woedde ook al een bosbrand in Nationaal Park De Grote Peel bij Asten, een aantal kilometer verderop.