Camera's bij spoorwegovergangen moeten voorkomen dat 'rood' wordt genegeerd

UTRECHT - Spoorwegbeheerder ProRail en het Openbaar Ministerie beginnen een proef met cameratoezicht bij spoorwegovergangen. Voorkomen moet worden dat mensen oversteken bij rood, zo meldt het Algemeen Dagblad vrijdagochtend. Reden voor de proef is onder meer de test van NS en ProRail met het zogenoemde spoorboekloos rijden tussen Amsterdam en Eindhoven.

Dit betekent dat er elke tien minuten een trein op dit traject gaat rijden. Slagbomen zullen hierdoor vaker dicht zijn en de directeur van ProRail is hier niet gerust op, geeft hij aan in het AD. Hij houdt zijn hart vast. "Wat wordt het gedrag van de weggebruiker?", vraagt hij zich hardop af.

Weggebruikers nemen volgens de ProRail-baas geregeld grote risico's door snel nog even over te steken. Mensen die dat doen, kunnen een boete verwachten.

Boete 230 euro

Voor automobilisten en motorrijders bedraagt deze boete voor het negeren van rood licht of spoorbomen en toch oversteken 230 euro. Brom- en snorfietsers moeten 160 euro dokken en fietsers negentig euro.

ProRail en de politie benadrukken in de krant dat cameratoezicht alleen vaak niet voldoende zal zijn. Wanneer motorvoertuigen worden geflitst heb je een kenteken. Maar bij voetgangers en fietsers is dit niet het geval. Waardoor boetes uitdelen op basis van camerabeelden volgens de politie in deze gevallen lastig is.

Ook fysiek toezicht

Daarom zal er op bepaalde plekken ook fysiek toezicht moeten zijn wanneer op basis van de camerabeelden blijkt dat rood licht en spoorbomen vaak worden genegeerd.

ProRail hoopt deze zomer al te kunnen beginnen met de proef. Een bekende risicoplaats die ProRail in de krant noemt is Helmond.