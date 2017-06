'Onprofessioneel, ondankbaar, onbeschoft', DENK Breda stuurt boze brief naar partijtop

BREDA - DENK Breda is boos op haar landelijke partijtop. De Bredanaars noemen het gedrag van die top 'onprofessioneel, ondankbaar en vooral heel erg onbeschoft.' Sinds de Tweede Kamerverkiezingen zou nauwelijk nog met de achterban worden gecommuniceerd. De Bredase tak stelt op deze manier niet voor Denk in de gemeenteraad te willen. Dat staat vrijdag in de Volkskrant.

De krant heeft een brief in handen die vanuit Breda naar partijvoorzitter Selçuk Öztürk is verstuurd.



Geen Whatsappjes meer

De Tweede Kamerleden van Denk zouden uit Whatsappgroepen met vrijwilligers, kandidaten en potentiële afdelingen zijn gestapt. Selçuk Öztürk bleef wel in die groepen maar reageert nog maar zelden.



De partijtop schrijft in een reactie dat het niet is uitgesloten dat de Bredase tak van Denk toch meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarover heeft het bestuur nog niet besloten. De kritiek wordt 'goed genoemd. "Dat houdt ons scherp."

Eerste lokale tak

Breda is de eerste lokale tak van de partij. De afdeling werd in juni 2016 opgericht. Onder meer Selçuk Öztürk, Tunahan Kuzu en Farid Azarkan kwamen destijds naar Breda om kennis te maken met de inwoners van de stad.