Brommer in brand gestoken in ETZ TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg

TILBURG - Iemand is vrijdagochtend rond zeven uur met een brommer het ETZ TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg binnengereden. Vervolgens stak de dader in de draaideur de brommer in brand en rende weg. Het gaat om het voormalige TweeSteden Ziekenhuis aan de Dr. Deelenlaan in Tilburg.

De schade bleef beperkt, doordat de brand snel werd geblust. Het is nog onbekend of de dader een man of een vrouw is.



Een tuinman die bij het ziekenhuis aan het werk was, heeft de brand snel kunnen doven, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Een medewerker van het ziekenhuis waarschuwde de politie. Of de dader is gepakt, is nog niet bekend.



Ingang

Een gedeelte voor de ingang van het ziekenhuis is met lint afgezet. De grote draaideuren bij de ingang zijn nog niet toegankelijk, maar bezoekers kunnen via een andere ingang naar binnen. Er zijn meerdere politieauto’s bij het ziekenhuis.