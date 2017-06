'Aanwijzingen voor gesjoemel met leerlingenaantallen bij partytentschool in Geldrop'

GELDROP - Basisschool De Regenboog in Geldrop zou hebben gesjoemeld met leerlingaantallen om een extra klaslokaal te krijgen. Dit blijkt uit vragen die de fracties van GroenLinks en D66 in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo hebben gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partijen zeggen dat ze schriftelijke bewijzen hebben van de fraude.

De Regenboog zou tijdelijk twee leerlingen van een andere school hebben ingeschreven om de cijfers te manipuleren, zo stellen de partijen in hun vragen aan het gemeentebestuur. Bij De Regenboog was vrijdagochtend niemand bereikbaar voor commentaar.



Vorig jaar ontstond een rel tussen basisscholen De Branding en De Regenboog in Geldrop over een lokalentekort. De scholen zitten samen in één gebouw, maar kwamen er onderling niet uit.

Er kwam zelfs een rechtszaak over een extra lokaal voor De Regenboog en ook kregen kinderen van deze school tijdelijk les in een partytent. In maart maakte de gemeente Geldrop-Mierlo bekend dat De Branding toch ruimte beschikbaar stelde aan basisschool De Regenboog. Daarmee kwam er een eind aan het conflict tussen de twee scholen.



Wim Klaassen laat namens het overkoepelend bestuur van De Branding weten verder onderzoek af te wachten. "Als onafhankelijk is vastgesteld dat er sprake is van fraude dan moeten we opnieuw om tafel", geeft hij aan. "Daarvoor is het nu te vroeg."



Directeur naar huis gestuurd

Onlangs kwam De Regenboog nog in het nieuws toen leerlingen van de school actie voerden omdat ze hun directeur en juf Rita van der Werf terug willen.



Van der Werf werd twee maanden geleden naar huis gestuurd door het bestuur van scholengroep Het Nut. Ze klaagde samen met een aantal collega's in een brief over bestuursvoorzitter Ivon de Wilde. Het enige lid van het 'eenkoppige bestuur', zou zorgen voor een angstcultuur.



LEES OOK: Ouders willen schooldirecteuren terug, maar 400 handtekeningen niet aangeboden aan bestuur