Docent op non-actief nadat hij op social media te ver ging richting leerlingen

WAALWIJK - Een docent van Scholengroep De Langstraat, met scholen in Waalwijk, Kaatsheuvel en Drunen, is op non-actief gesteld. Hij heeft zich op social media schuldig gemaakt aan 'grensoverschrijdend gedrag' richting leerlingen.

De scholen maken deel uit van Ons Middelbaar Onderwijs, een gezamenlijk bestuur van middelbare scholen. Woordvoerder Carola Kelders van OMO: "Het is altijd schrikken als dit soort situaties zich voordoen. Leerlingen moeten zich veilig kunnen voelen."



De rector van Scholengroep De langstraat reageert niet op het voorval.



'Niet van fysieke aard'

Hoe het 'grensoverschrijdende' gedrag van de leraar er precies uitzag, wil OMO uit privacy-redenen niet zeggen. Het bestuur beperkt zich in haar verklaring tot: "Het was grensoverschrijdend gedrag op social media, dus niet van fysieke aard." Kortom: alleen online ging de man te ver.



Twee leerlingen hebben melding gemaakt van het gedrag van de leraar. Ouders van leerlingen hebben een brief gekregen over de gebeurtenissen rondom de leraar. "Daarin stond dat hij de gedragscode voor personeel heeft overschreden. Leerlingen moeten zich kunnen bewegen in een veilige schoolomgeving. Ouders met vragen kunnen zich melden bij de school.