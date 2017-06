Sporenonderzoek in afgebrande villa van Johan V. in Etten-Leur levert niets op

De sloop is deze week begonnen (Foto: Eva de Schipper)

ETTEN-LEUR - Het politieonderzoek naar de brand van de villa van Johan V. aan de Ouwer in Etten-Leur heeft tot nu toe niets opgeleverd. Aanvankelijk werd gedacht dat er sprake zou zijn van een aanslag, maar ook daar heeft de politie geen sporen van gevonden.

De villa brandde in het weekend van 25 maart tot de grond toe af. Het vuur ontstond vermoedelijk na een explosie. Lange tijd werd er onderzoek gedaan in en rond de verwoeste villa. Volgens een politiewoordvoerder wordt de zaak aangehouden totdat er nieuwe feiten boven water komen.



Drugssmokkel

Woningeigenaar Johan V, werd enkele weken voor de brand veroordeeld tot vier jaar celstraf voor betrokkenheid bij de invoer van grote hoeveelheden cocaïne via de Rotterdamse haven. Zowel zijn advocaat als de politie gingen er vanuit dat het om een aanslag ging.



Woensdag werd begonnen met de sloop van de villa. Dat de sloop op zich liet wachten zorgde voor irritaties bij buurtbewoners.