Wanbetalers lopen tegen de lamp bij patsercontrole in Breda

BREDA - Bij een grote controle van de politie, sociale recherche en Belastingdienst in de Antwerpenstraat in Breda is donderdag op ruim vijftigduizend euro beslag gelegd. Ook werd er voor zo'n dertienduizend euro aan boetes geïnd.

In totaal werd op vierentwintig voertuigen beslag gelegd, omdat de eigenaren belastingen niet hadden betaald.



Buitenlands kenteken

Acht automobilisten kregen ieder een bekeuring van 1500 euro omdat zij onterecht met een buitenlands kenteken rondreden.



Verder inde de politie openstaande boetes en schreven zij vijftig bekeuringen uit voor verschillende verkeersovertredingen en defecten aan auto's.



Alcohol en drugs

Twee bestuurders bleken onder invloed te rijden; een van alcohol en de andere onder invloed van drugs.



De zogenoemde patsercontrole begon donderdagmiddag om drie uur en duurde tot negen uur in de avond.