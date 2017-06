Brug in Oosterhout gaat weer omlaag, omrijden niet meer nodig

OOSTERHOUT - Het verkeer kan weer gebruikmaken van de brug in de Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan in Oosterhout. De brug bij de sluis ging donderdagmiddag in storing waardoor hij met geen mogelijkheid meer omlaag ging.

Het verkeer werd tijdelijk omgeleid via de Bovensteweg richting Made. Monteurs begonnen meteen met reparatiewerkzaamheden.



Vrijdagochtend waren de problemen opgelost. De oorzaak van de storing is niet bekend. De brug wordt vrijdag nog wel een paar keer getest.