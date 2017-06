Boze boeren demonsteren vanwege vervroegde milieu-eisen: ‘Die onzekerheid nekt je’

DEN BOSCH - Het is vrijdagochtend druk bij het Provinciehuis in Den Bosch. Honderden boeren zijn boos. Ze zijn niet blij met het voorstel dat verouderde stallen al in 2022 milieuvriendelijk moeten zijn. “Boos, verdrietig, wanhopig. Die onzekerheid nekt je”, vertelt een boerin.

Het vervroegd ingaan van de regels, zou voor veel boeren fikse gevolgen hebben. Voor varkensboer Jan uit Moergestel bijvoorbeeld. “Ik word gedwongen om een extra luchtwasser te plaatsen van 150.000 euro waar ik niks voor terugkrijg. Daardoor word ik gedwongen om te groeien en meer dieren te houden. Zo zou ik niet meer onder het Beter Leven-keurmerk vallen”, vertelt hij.



Voor boerin Patricia die een melkveehouderij in Someren-Eind heeft, is vooral de onzekerheid moeilijk te verkroppen. “We weten niet waar we aan toe zijn. Er worden zoveel verschillende maatregelen getroffen, we worden er onzeker van. Die onzekerheid nekt je.” Jan is het daar volledig mee eens. “Er wordt moedwillig een complete sector de nek omgedraaid.”

Eerder werd afgesproken dat verouderde stallen in 2028 milieuvriendelijk zijn. 2022 is volgens boeren veel te snel. Vrijdag spraken de Statenleden voor het eerst over het voorstel.