Wethouder wil boete van bejaarde vrouw betalen

VALKENSWAARD - Mart Wijnen, wethouder in Valkenswaard, wil een boete van een 83-jarige dame betalen die ze kreeg voor fietsen waar dat niet mag. “Had dat niet anders gekund, vraag ik me dan af”, schrijft hij op Facebook. Hij hoopt dat mensen hem met de vrouw in contact kunnen brengen.

In een lokale krant las hij een column over een 83-jarige dame die een bekeuring kreeg voor fietsen in een voetgangersgebied in Valkenswaard. “Natuurlijk had de politie het recht, maar de dame slaapt niet meer omdat ze moeite heeft om het geld bij elkaar te krijgen”, aldus de wethouder.

64 euro

Wijnen plaatste daarom een oproep op Facebook: “Als iemand weet wie ze is waar ik haar kan vinden, zorg ik dat ze die 64 euro krijgt", schrijft hij. Of de wethouder inmiddels al in contact is gekomen met de vrouw, is nog niet bekend.