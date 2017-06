Met het halve dorp kamperen in tentjes op een weiland: 'Wakker worden naast een andere buurman'

CASTEREN - ‘Hul Caastere Kampeert’ staat op een groot spandoek bij de ingang van een weiland net buiten Casteren. Een groot deel van de duizend inwoners gaat kamperen in hun eigen dorp. Zo moet de onderlinge band worden versterkt.

Vrijdagochtend op het weiland bij het dorp. Met afzetlinten zijn de kampeerplekken aangegeven. Zelfs de straatjes hebben lokale namen. Initiatiefnemer Bart van Esch is bezig een tentje op te zetten. “Ik moet natuurlijk ook een plekje hebben om te slapen.”





Ruim 350 mensen uit het dorp met duizend inwoners kamperen dit weekend op Hul Caastere Kampeert. “Het is van jong tot oud”, zegt Bart. “Ik denk dat iedereen uit het drop een komt rondkuieren om te kijken wat er allemaal gebeurt.”Het idee ontstond een paar jaar geleden toen er bij het Gilde een weekend was met paarden en oude trekkers. “Ik zag ze daar kamperen”, vertelt Bart. “Hoe leuk zou het zijn als heel Casteren een keer komt kamperen. Zo is het idee ontstaan.”Na anderhalf jaar voorbereiden is het dit weekend zo ver. Bart is trots wat hij en zijn club voor elkaar hebben gekregen. “Het leuke is dat we het met zijn alleen doen. Ik word morgen wakker naast mijn buurman die normaal niet mijn buurman is. Dan kan ik daar eens een bakje koffie mee doen.”Niet iedereen mag zomaar de camping op. Je moet in Casteren wonen, er ooit gewoond hebben of op een andere manier een band met het dorp hebben.Nu heel Casteren op een camping staat, zou je denken dat inbrekers vrij spel hebben. Maar ze laten in Casteren niks aan het toeval over. De politie komt extra patrouilleren en zegt medeorganisator Jan: “We hebben ook mensen in Casteren die niet op de camping slapen en een hele grote hond hebben. Zij gaan ’s nachts de straat op.”