Afvalverwerker Essent Milieu veel te goedkoop verkocht: 'Wachten was beter geweest'

Verkoop Attero had veel meer op moeten leveren.

DEN BOSCH - Provincies, waaronder Brabant, hebben in 2013 de verkoop van afvalverwerker Attero, toen nog Essent Milieu, doorgedrukt terwijl uitstel vermoedelijk een (veel) betere prijs had opgeleverd. Dit concludeert de Zuidelijke Rekenkamer in een onderzoek naar de veelbesproken verkoop van het bedrijf. Het onderzoek werd vrijdag gepresenteerd.

Attero was tot de verkoop eigendom van een aantal provincies en gemeenten. Het heette toen nog Essent Milieu. In 2014 werd het voor 170 miljoen euro verkocht aan investeringsfonds Waterland. Er was gehoopt op veel meer.

In de pers werden bedragen tot 850 miljoen euro genoemd. Sinds de verkoop is de waarde van het bedrijf weer explosief gestegen. De Zuidelijke Rekenkamer noemt geen bedragen, maar constateert wel dat het bod van het investeringsfonds ver onder de richtprijs was.



Het waren volgens het onderzoek destijds vooral de provincies die niet langer wilden wachten met de verkoop. De Zuidelijke Rekenkamer deed onderzoek op verzoek van Provinciale Staten van Brabant en Limburg. Twee grote aandeelhouders.

De Brabantse gedeputeerde Bert Pauli, die de verkoop namens de overheid leidde, zegt dat alle aandeelhouders de kans hebben gehad om het bod van Waterland af te wijzen. "Er zijn geen overhaaste beslissingen genomen", laat hij een reactie weten.