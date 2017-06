Vrouw komt met hand vast te zitten in machine van slagerij in Tilburg

TILBURG - Een vrouw is vrijdagochtend in een slagerij aan de Westermarkt in Tilburg met haar hand in een machine gekomen. De brandweer heeft het gewonde slachtoffer uit haar benarde positie bevrijd. Om wat voor machine het gaat is nog niet bekend.

Drie brandweerwagens, twee ambulances en de politie rukten rond halfelf uit voor het ongeluk.



Ziekenhuis

Het gewonde slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een man die het ongeluk zag gebeuren raakte onwel en is ook afgevoerd.