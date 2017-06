Van Liverpool tot Al Ahli SC, wat is het oefenprogramma van de Brabantse Jupiler League-clubs?

EINDHOVEN - Een deel van de Brabantse clubs uit de Jupiler League beginnen over een week aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er staan oefenwedstrijden met clubs uit de buurt op het programma, samengestelde regioteams nemen het op tegen de profs en er zijn wedstrijden met clubs uit de eredivisie. Maar ook teams van Liverpool, Glasgow Rangers en Al Ahli SC oefenen tegen de Jupiler League-clubs. Wat is het programma?

Jong PSV:

Net als het eerste elftal van PSV begint ook Jong PSV op maandag 3 juli aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het is de eerste keer dat Dennis Haar voor de groep staat bij de Eindhovenaren. De eerste competitiewedstrijd is op maandag 21 augustus in Eindhoven tegen De Graafschap.



Oefenwedstrijden:

8 juli: Jong PSV-Jong AZ

29 juli: Glasgow Rangers U20-Jong PSV

30 juli: Liverpool U23-Jong PSV

12 augustus: Jong PSV-Valenciennes CF U21



RKC Waalwijk:

Trainer Peter van den Berg begint met zijn selectie op 3 juli aan het nieuwe seizoen. De eerste training is vijf dagen voor het duel met PSV, dat in het teken staat van de Mandemakers Cup. De Waalwijkse club begint de competitie op 18 augustus met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen.



Oefenwedstrijden:

8 juli: RKC Waalwijk-PSV

15 juli: Regioteam Waalwijk-RKC Waalwijk

19 juli: Lierse SK-RKC Waalwijk

22 juli: NAC Breda-RKC Waalwijk

25 juli: Helders elftal-RKC Waalwijk

5 augustus: VVSB-RKC Waalwijk

12 augustus: FC Dordrecht-RKC Waalwijk



FC Eindhoven:

Op 8 juli traint FC Eindhoven voor het eerst, de eerste oefensessie in het Jan Louwers Stadion is het begin van het seizoen 2017/2018. In de voorbereiding staat er dit seizoen geen derby met PSV op het programma, de Lichtstadderby gaat niet door omdat PSV rust wil in aanloop naar de eerste wedstrijd in de voorronde van de Europa League. FC Eindhoven start het seizoen op 18 augustus thuis tegen FC Emmen.



Oefenwedstrijden:

15 juli: sv Valkenswaard-FC Eindhoven

19 juli: Willem II-FC Eindhoven

22 juli: FC Eindhoven-Roda JC

1 augustus: ASV Geel-FC Eindhoven

5 augustus: FC Eindhoven-Lommel SK



Helmond Sport:

Op vrijdag 18 augstus speelt Helmond Sport de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen, op bezoek bij FC Volendam.

Oefenwedstrijden:

15 juli: Helmond Sport-Helmondia/MULO

11 augustus: SC Cambuur-Helmond Sport



FC Den Bosch:

De nieuwe trainer van FC Den Bosch, Wil Boessen, staat 10 juli voor het eerst voor de groep. In Stadion De Vliert staat dan de eerste training van het nieuwe seizoen op het programma. Op 18 augustus speelt FC Den Bosch de eerste officiële wedstrijd, in de Jupiler League krijgt het promovendus Jong AZ op bezoek.



Oefenwedstrijden:

18 juli: vv Helvoirt-DC Den Bosch

22 juli: Nooit Gedacht-FC Den Bosch

2 augustus: FC Den Bosch-De Graafschap

5 augustus: FC Lienden-FC Den Bosch

12 augustus: FC Den Bosch-OJC Rosmalen



FC Oss:

Zonder Tom Boere begint FC Oss maandag 3 juli de voorbereiding op seizoen 2017/2018. De spits maakte de overstap naar FC Twente. Met de spelers die wel in Oss zijn begint trainer Klaas Wels met een oefensessie in het Frans Heesen Stadion. Op 21 augustus begint FC Oss het seizoen uit bij Jong FC Utrecht.



Oefenwedstrijden:

15 juli: Blauw Geel ‘38

19 juli: Excelsior-FC Oss

22 juli: FC Dordrecht-FC Oss

5 augustus: De Treffers-FC Oss

8 augustus: FC Oss-Al Ahli SC