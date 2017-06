Kleuter aangereden, Tilburger gaat ervandoor als politie hennep in zijn auto vindt

TILBURG - Een 23-jarige man heeft donderdagavond een kleuter aangereden op het Wittebolleplein in zijn woonplaats Tilburg. Toen de politie een zak hennep in zijn auto vond, sloeg de automobilist op de vlucht.

Het 4-jarige jongetje fietste rond halftien op het Wittebolleplein tegen de auto van de verdachte. De man stopte en bekommerde zich over het slachtoffertje.



Henneplucht

Agenten die ter plaatse kwamen, roken een sterke henneplucht bij de auto van de man. Toen de politie een kijkje wilde nemen, was de verdachte 'opeens' zijn autosleutels kwijt.



Agenten dreigden de auto in beslag te nemen voor verder onderzoek. Daarop nam de Tilburger de benen. In de auto werd even later een zak henneptoppen gevonden.



Ambulance

De man meldde zich kort na middernacht bij de politie. Het jongetje is nagekeken door ambulancepersoneel. Zijn verwondingen vielen mee.