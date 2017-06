Zo kun je dit weekend van het prettige zomerweer genieten

TILBURG - De afgelopen dagen werd het ene temperatuurrecord na het andere verbroken, maar vanaf vrijdag mag Brabant weer genieten van ‘normaal’ zomerweer. Na de tropische hittegolf kan men ‘s avonds weer lekker koel slapen en overdag met een gerust hart de deur uit.

Na de extreme hitte van donderdag, waar het kwik in Brabant soms zelfs 35 graden aantikte, blijft het vrijdag rond de 25 graden steken. Zaterdag is er meer bewolking en kan een beetje regen vallen. Zondag is de zon weer vaker te zien. Met maxima tussen de 20 en 24 graden graden is het prettig zomerweer. Perfect weer om bijvoorbeeld een leuk festival te bezoeken. In Brabant is er genoeg te doen dit weekend.



Festival Mundial

In De Spoorzone in Tilburg kunnen zaterdag en zondag de voetjes van de vloer bij Festival Mundial. Al meer dan 25 jaar luidt Tilburg haar zomer in met dit wereldse festival. Een enorm gevarieerd muziekprogramma gecombineerd met een uitgebreide keuze aan foodtrucks maakt Mundial een uiterst geschikt feestje.



MM Festival

Pubers opgelet! Vrijdag en zaterdag vindt het MM Festival plaats op de Neerhei in Helmond. De hele vrijdag van dit outdoor-festival is georganiseerd voor jongeren tussen de dertien en zeventien jaar. Zaterdag is iedereen van alle leeftijden weer welkom. Er kan gedanst worden op de muziek van dj’s en bandjes, met onder andere ‘Het Foute Uur’ met al je favoriete guilty pleasures.



Roosendaal Open Air

Voor de echte rockers die zin hebben om keihard te beuken op Metalmuziek is er zaterdag Roosendaal Open Air. Dankzij het koelere weer hoeft de organisatie niet bang te zijn dat het publiek massaal instort bij het headbangen op hun lievelings bands. Het programma begint om drie uur en bestaat uit bands als Magnacult en Revölvo.



Sambafestival Oss

Zondagmiddag in Oss wordt een middag vol swingende en opzwepende muziek. Oss zal met het Sambafestival een dagje als Rio de Janeiro aanvoelen met de ritmes, dans en swing van de vrolijke sambaklanken. Zo wordt het toch weer een tropisch feestje.