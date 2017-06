Aanhanger midden op de A50 bij Paalgraven, verkeer richting Eindhoven over de vluchtstrook

SCHAIJK - Op de A50 in Schaijk is vrijdagmiddag een ongeluk gebeurd tussen twee voertuigen. Een bus sloeg over de kop en een aanhanger ligt nog op de weg. De weg is daarom dicht.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Knooppunt Paalgraven. De weg is afgesloten en het verkeer richting Eindhoven wordt over de vluchtstrook geleid. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.



Klapband

De oorzaak van het ongeval is een klapband bij een van de voertuigen.