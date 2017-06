Bosbranden Deurnese Peel mogelijk aangestoken, zegt de brandweer

LIESSEL - De twee bosbranden die in de nacht van donderdag op vrijdag woedden in de Deurnese Peel bij Deurne en Liessel zijn mogelijk aangestoken. Dit stelt de officier van dienst van de brandweer vrijdagmiddag op de plek van de branden.

Er wordt nog onderzocht hoe de brand is ontstaan, maar omdat het gaat om twee brandhaarden die anderhalve kilometer van elkaar af liggen, is er mogelijk opzet in het spel:'Dit is wel erg bijzonder en daarom lijkt het erop dat het brandstichting is, maar dit kan ik nog niet met zekerheid zeggen aangezien het onderzoek nog loopt', vertelt de Officier van Dienst. Blikseminslag als oorzaak sluit de brandweer in ieder geval uit.Hoewel de branden sinds vrijdagochtend vroeg onder controle zijn, laait het vuur zo nu en dan weer op.Vrijdagochtend vroeg namen medewerkers van Staatsbosbeheer het werk over van de brandweer. Zij bewaken sindsdien het gebied. Dit houdt volgens de officier van dienst van de brandweer in dat ze paden in het gebied en de randen van het gebied bewaken en nat houden. Dit doen ze samen met loonwerkers.In de loop van de ochtend is de brandweer ook weer naar het getroffen gebied te komen. Ze assisteren de loonwerkers vanwege de vele rook die vrijkomt wanneer het vuur oplaait.De eerste brand besloeg rond drie uur donderdagnacht een gebied van 250 meter bij 20 meter. Het getroffen gebied groeide tot 700 meter bij 300 meter. De brandweer was uren met groot materieel ter plekke.

Even verderop ontstond in de loop van donderdagnacht een tweede brand. De eerste brand ontstond rond middernacht. Het vuur bestrijden was lastig, omdat de brand woedde op veengrond. Het was daarom niet verantwoord om het veld in te gaan om de brand te blussen. In en rond Liessel reden brandweerwagens af en aan.