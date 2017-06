Een jaar na de hagelstorm woont Henri nog steeds onder zeil, ‘bij regen met 20 pannen naar zolder’

SOMEREN - “Het is het meest ingrijpende wat we ooit hebben meegemaakt.” Henri van Mierlo stond precies een jaar geleden in zijn schuurtje, wat te klussen. Totdat het binnen een paar minuten pikkendonker werd en hij niet wist wat hem overkwam. “Ik denk er nog iedere nacht aan.”

Een mitrailleur schoot met ballen uit de lucht, zo herinnert Henri de avond van 23 juni 2016 zich. IJsballen, zo groot als sinaasappels. “De hagel maakte alles kapot. Het huis, de schuur, de stallen, overal zaten gaten in het dak.”

‘Wat is dit, papa?’

Henri beleefde de verwoestende storm in het schuurtje. Maar zijn vrouw stond in het huis, met hun twee kinderen. “Zodra het kon, ging ik naar ze toe. Mijn vrouw stond huilend binnen. Mijn kinderen vroegen alleen maar: ‘wat is dit, papa?!’. Hij had geen antwoord. Want dit, dit had hij nog nooit meegemaakt.



Het eerste wat Henri deed, was een rondje lopen door het huis. Wat hij aantreft is een drama, dat hem tot de dag van vandaag zal achtervolgen. In alle daken zitten gaten, vanuit de lampen komt water naar beneden, de ramen van de slaapkamers klapten kapot. Gevolg: vloeren trekken krom en schimmelplekken zitten overal.



Een nieuw huis

Gelukkig werkt de verzekering fijn mee. Henri krijgt veel vergoed. Maar het huis moet opnieuw worden gebouwd. Alleen het geraamte zou kunnen blijven staan. "Ik had na zes weken nog steeds een heel vervelend gevoel. Uiteindelijk heb ik besloten om een nieuw huis te bouwen. Een stormproof huis."



Dat doet veel pijn én het kost ook nog eens veel geld. "We hadden in ons huis net elf nieuwe kozijnen laten zetten. Het doet pijn om je huis te verlaten. Maar het voelt ook goed dat we een nieuwe plek krijgen. Er komt een fijn rieten dak op. IJsballen, die komen er niet meer in bij ons."