'Er komen meer transfers bij PSV de komende weken'

EINDHOVEN - Met het vertrek van Hector Moreno naar AS Roma en de komst van Hirving Lozano heeft PSV al twee grote transfers gehad. Daar zal het niet bij blijven. "Het is stilte voor de storm", zegt Paul Post, PSV-watcher voor Omroep Brabant.

"Er gaat nog wel het een en ander gebeuren", zegt Post over de transferzomer van PSV. De relatieve rust op dit moment is logisch te verklaren. "Veel spelers zijn nog op vakantie. Het is nu de zaak van zaakwaarnemers. Zodra de clubs weer aan het trainen zijn, zie je dat de transfermarkt in een sneltreinvaart komt."



"Het vertrek van Moreno vond ik wel opvallend, terwijl het ook opvallend is dat de transfer van Lozano zo snel rond is gekomen. Daar is behoorlijk wat voorwerk verricht. Het zijn transfers die al wat langer in het vat zitten en daar is nu een klap op gegeven", vervolgt de PSV-watcher.



Het vertrek van Moreno kan intern opgevangen worden met Jordy de Wijs. De centrale verdediger keert terug van een huurperiode bij Excelsior. "De Wijs verdient een kans, maar ik denk dat PSV nog wel een vervanger gaat halen. Met Daniel Schwaab, Nicolas Isimat-Mirin en De Wijs neem je een risico. Dan doe je ook wel een jasje uit ten opzichte van dit seizoen."Post verwacht bovendien nog meer veranderingen in de defensie. "Jetro Willems en Santiago Arias lijken echt weg te gaan." Terwijl ook op doel nog vraagtekens zijn. Derde doelman Hidde Jurjus mag op huurbasis ervaring opdoen. "Maar het is de vraag of Jeroen Zoet blijft. En Remko Pasveer wil alleen blijven als hij perspectief heeft op speelminuten. Daar kan dus ook nog wel wat veranderen."Voor PSV spelers gaat halen, moet er wat vertrekken. "De club is wel afhankelijk van uitgaande transfers. Bij Lozano heeft het de nek uitgestoken , hij was eerste prioriteit. De voorhoede is met zijn komst in orde. Voor het middenveld gaat de club een poging ondernemen Marco van Ginkel te halen."Het middenveld zal verder volgens Post ook niet veel problemen opleveren, ook omdat Andrès Guardado mogelijk nog even in Eindhoven blijft. "Ik verwacht dat hij in de winter vertrekt, naar Amerika. Dan kan hij het eerste halfjaar als mentor voor Lozano fungeren. Bovendien heeft PSV een druk programma met de voorronde van de Europa League en de competitie. Dan kun je hem er echt wel bij hebben als PSV zijnde."Buiten De Wijs lijken de van een verhuurperiode terugkerende spelers geen uitzicht te hebben op een echte kans bij het eerste. "Marcel Ritzmaier mag weg, de club zal niet heel veel voor hem vragen. Ook Rai Vloet mag weg, op huurbasis.""Bij Adam Maher is dat een ander verhaal. Hij mag weg, maar PSV wil er wel iets voor terugzien. Er gaan geruchten dat AZ hem terug wil hebben. Voor AZ is dat logisch, Maher ziet dat zelf misschien ook wel zitten. Het is de vraag of PSV dat wil."