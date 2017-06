Jeffrey Herlings klimt omhoog op ranglijst en jaagt op podium in MXGP

OTTOBIANO - Jeffrey Herlings keert zondag terug in de plaats waar het voor de start van het seizoen fout ging. De elfde Grand Prix wordt gereden in het Italiaanse Ottobiano. Hoe verging het Jeffrey Herlings tot nu toe in zijn debuutjaar in de MXGP?

Jeffrey Herlings maakte op 25 februari zijn debuut in in de MXGP. Na grote prestaties in de MX2-klasse waren de verwachtingen hooggespannen, maar kort voor zijn debuut zorgde een blessure voor problemen. In de voorbereiding op het seizoen kwam hij ten val tijdens het Italiaans kampioenschap in Ottobiano. Bij de val brak Herlings zijn middenhandsbeentje.



In de eerste wedstrijden sprokkelde Herlings wat puntjes bij elkaar, maar veel was het niet. In Qatar kwam hij niet verder dan een achttiende en elfde plaats. Beetje bij beetje ging het beter voor Herlings.



Eind maart wist Herlings al wel dat de titel in de MXGP dit jaar lastig zou worden, door de matige start. "Het gaat echt moeilijk worden." Al wilde hij de titel toen ook nog niet opgeven. Wie weet, misschien lukt het nog wel. Ik ga in ieder geval zo goed mogelijk proberen te eindigen in de eindstand.”





In de MX2-klasse won Jeffrey Herlings zeven jaar in Valkenswaard, in de MXGP lukte hem dat niet. Hij pakte wel zijn eerste podiumplek in de koningsklasse van de motorsport, hij werd via twee derde plaatsen tweede in het eindklassement.Op zondag 7 mei, twee weken na zijn eerste podiumplek, won Herlings zijn eerste race in de MXGP. Hij won direct twee keer op het circuit van Kegums in Letland. "Ik ben zo ongelooflijk blij", zei de trotse coureur uit Elsendorp na afloop van de dubbele zege. "Dit was pretty cool."Zondag staat er weer een race op het programma, de laatste race was op 11 juni in Rusland. Herlings eindigde als tweede in de Grote Prijs van Rusland. De eerste manche won Herlings met overmacht, door een achtste plaatst in de tweede manche werd hij in totaal tweede.Door die prestatie steeg hij weer twee plaatsen in het algemeen klassement. Herlings, die tot nu toe vier manches won in de MXGP, staat inmiddels op de vierde plaats. Koploper Antonio Cairoli heeft negentig punten meer.