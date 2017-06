240 uur taakstraf voor man die auto-ongeluk veroorzaakte waarbij schoonmoeder overleed

DEURNE - Een 22-jarige man uit Deurne is vrijdag door de rechter veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het veroorzaken van een auto-ongeluk. Bij het ongeluk kwam zijn 54-jarige schoonmoeder die naast hem zat om het leven. De man verliest ook zijn rijbevoegdheid voor één jaar.

Het ongeluk gebeurde in maart 2016 in Deurne op de kruising van de Binderendreef met de Helmondsingel. De man reed door rood en werd vervolgens door een vrachtwagen geramd. De bestuurder zelf en een kind dat op de achterbank zat, bleven ongedeerd.



Deze straf komt precies overeen met wat het OM twee weken geleden tegen de verdachte eiste. Volgens de rechtbank gedroeg de verdachte zich aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend in het verkeer.