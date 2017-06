Kermisexploitanten komen niet, dus huren ondernemers zelf attracties: 'Ik ben er ziek van'

HELVOIRT - De kermis in Helvoirt die vrijdagavond van start gaat, mag dit jaar eigenlijk geen kermis heten. Door een conflict hebben bijna alle attracties het dit jaar laten afweten. De organisator van de kermis vindt het vreselijk dat het zo is gelopen. Helvoirtse ondernemers besloten om voor aanstaande zondag zelf maar extra attracties te huren.

Het probleem begon toen bekend werd dat de Mega Polyp niet meer naar Helvoirt zou komen. Daarna wilden andere attracties ook niet meer op de kermis staan. "Zo’n attractie trekt veel publiek en als die wegvalt, zien de anderen er ook geen heil meer in”, vertelt Aletta Verdonk, organisator van de kermis. “Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik vind het verschrikkelijk."

De reden dat de Mega Polyp – in de volksmond Octopus – het liet afweten, is een conflict over het opbouwen. De eigenaar wilde dat op woensdag doen, maar dat mocht niet van de gemeente. Een dag later kon hij niet opbouwen, omdat hij naar het ziekenhuis moest met zijn vrouw. De exploitant besloot daarom helemaal niet meer te komen.

Uit de hand gelopen

“Ik vind het geen stijl van de exploitant om weg te gaan. Daardoor loopt het nu uit de hand. Ik ben echt in shock en ik ben er ziek van”, vertelt Verdonk. Ongeveer tien andere attracties vertrokken ook nadat de Polyp het liet afweten. Dit kost de organisatie bakken met geld. “De diesel was al geleverd, maar is ook alweer opgehaald. De kortingsbonnenboekjes waren al klaar. Daar hebben mensen niks meer aan. We verliezen veel geld.”



De kermis opent vrijdagavond met nog maar vier in plaats van veertien attracties. Helvoirtse ondernemers hebben daarom nog een treintje, trampoline en draaimolen gehuurd waar alle kinderen zondag gratis gebruik van mogen maken. Verdonk heeft veel respect voor de ondernemers van Helvoirt. “Het ergste vind ik dat het feest in duigen valt. Maar de ondernemers doen zo hun best om er toch het beste van te maken.”