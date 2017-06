Ernstig ongeluk op A58 bij Oirschot, snelweg na 18:00 uur weer open

OIRSCHOT - Op de A58 richting Eindhoven is vrijdagmiddag een ongeluk gebeurd. Het ongeluk gebeurde ten hoogte van Oirschot. Bij het ongeval zijn een touringcar en een personenauto betrokken. Een traumahelikopter is opgeroepen.

Volgens de politie lijkt het erop dat de touringcar op de auto is gebotst. Daarna kwam de auto klem te zitten tussen een vrachtwagen en de touringcar. In de auto zaten twee inzittenden. Beiden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar had geen passagiers bij zich.



Omdat de weg is afgesloten, raadt Rijkswaterstaat aan om te rijden via de A65 en de A2. Aan de andere kant van de snelweg staat ondertussen ook een flinke file. De politie heeft aan deze kant van de snelweg een rijstrook afgesloten voor hulpdiensten. Automobilisten richting Tilburg komen in een kijkersfile van dertig minuten terecht. Ook voor dit verkeer is een omleiding ingesteld.



De snelweg gaat na 18:00 uur weer open. Het verkeer wat staat tussen de afslag en het ongeluk wordt via de vluchtstrook weggeleid.