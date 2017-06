'Bejaarden moeten te ver lopen', Heusdenaren balen van afvalverwerking

HEUSDEN - Inwoners van Heusden zij helemaal klaar met de afvalverwerking in hun gemeente. Dat blijkt uit een enquête van Omroep Brabant en de NOS. Ze zijn erg gefrustreerd.

Inwoners van Heusden klagen steen en been over de ‘alternatieve’ verwerking van afval. Hun gemeente doet aan ‘omgekeerd inzamelen’. Dat betekent dat de gemeente restafval (wat overblijft na scheiden) niet aan huis ophaalt.



Plastic en metalen verpakkingen en zuivel- en drankpakken haalt de gemeente gratis op. Net als groente-, fruit- en tuinafval en papier. Dat kan volgens de gemeente goed hergebruikt worden. Textiel en glas moeten inwoners uit Heusden gescheiden inleveren.



Ondergronds

De hoeveelheid restafval moet terug. Wat daarvan overblijft (bijvoorbeeld chipszakken, maandverband, pizzadozen, stofzuigerzakken), moeten de Heusdenaren zelf in een ondergrondse container gooien bij hen in de buurt.



Het commentaar op deze aanpak is niet mis. Met ouderen en gehandicapten wordt geen rekening gehouden, is de algemene klacht. “Bejaarden moeten te ver lopen naar de containers.”



Gemeentewerf

Andere reacties: “Ondergrondse bakken zijn helemaal kut.” ”Wij hebben twee poezen die binnen blijven, dus een flinke hoeveelheid kattengrind. Daar betalen we ons nu scheel voor.” “Er moet te veel gescheiden worden; mijn garage is net een gemeentewerf. Bakken papier, zakken plastic en tassen met glas.”



Maar liefst vijftien inwoners van Heusden geven in de enquête het cijfer 1 voor de afvalverwerking. Ze vinden met name dat ze te veel moeten betalen. Dat geldt voor 80 procent van de 90 mensen die reageerden. Het gemiddelde cijfer dat deze gemeentedienst krijgt is een 4,8.



Per woning moet 87 euro afvalstoffenheffing worden betaald. Daarnaast moeten de Heusdenaren die een afvalcontainer met restafval willen laten legen per keer tot ruim 8 euro betalen. Eén keer iets in ondergrondse container gooien kost 1,60 euro. Daarnaast moeten de Heusdenaren ook nog betalen voor een pas of een sleutel voor de containers.



Ook in Tilburg

De afvalverwerking zit ook de Tilburgers hoog, dat is duidelijk. Van de bijna 3500 Brabanders die antwoord gaven, kwam een vijfde deel uit deze stad (765 mensen). Dat is beduidend meer dan in de andere grote steden: Eindhoven zat tegen de 200 respondenten, Den Bosch en Breda elk tegen de 150.