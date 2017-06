‘Ik zaag je kop eraf’, 12 maanden voor brandstichter die agenten bedreigde

REUSEL - Een 46-jarige man uit Reusel is vrijdag door de rechter veroordeeld tot twaalf maanden cel voor onder meer bedreiging en brandstichting. De man werd vorig jaar in november aangehouden bij een brand op de Doornbos in Reusel.

Op die bewuste avond had de man een auto en camper die op een oprit geparkeerd stonden in brand gestoken. Beide voertuigen brandden volledig uit. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen.



Bedreigingen

Naast de brandstichting is de man ook berecht voor meerdere bedreigingen. De man zou bij zijn arrestatie dingen als ‘Ik zaag je kop eraf’ en ‘Je gaat eraan’ naar twee agenten hebben geroepen. Hierbij maakte hij ook nog schoppende bewegingen.



Eenmaal opgesloten besloot de man ook nog aardig wat schade aan te richten aan zijn cel. Voor al deze overtredingen mag de man een jaar de cel in.