Slachtoffers hagelstorm kijken tijdens 'gratis vakantie' terug: 'Het was angstaanjagend'

LUYKSGESTEL - Allen maakten zij hetzelfde mee: enorme hagelballen kwamen door hun tenten en caravans naar binnen. "Het was echt angstaanjagend." Nu, precies een jaar later, keren de gasten die op 23 juni kampeerden bij vakantiecentrum de Zwarte Bergen terug. Gratis en voor niets. "Fijn om het zo af te sluiten." We blikken terug met de campinggasten van toen.

'Het was angstaanjagend'



Sjannie Copal vierde net haar huwelijksjubileum, toen het noodweer uitbrak. "Ik had allemaal bloemen onder mijn luifel staan. Dat was eigenlijk mijn eerste zorg: de bloemen veiligstellen, samen met de papegaai. Maar ik had natuurlijk nooit verwacht dat het zo gigantisch zou worden." Haar caravan werd bekogeld met ijsballen . Het was voor haar angstaanjagend. "Het was net een oorlogssituatie. De stenen vlogen omhoog, wel 2,5 meter in de lucht. Je stond wel onder je luifel of onder je tent, maar het knalde zo tegen je aan. Het was echt heel heftig.""Wil je weten hoe het eruit zag? Ik heb de foto's bij me hoor!" Mevrouw van Turenhout komt met een envelop het campingveld oplopen. Daarin verschillende foto's waarop de ravage goed te zien is. "Nee, die foto's doe ik nooit meer weg." Het was een heftige avond voor haar. In een flits was het gebeurd, zo zegt ze. "Het ging allemaal zo snel. Ik heb mijn tent al zeventien jaar, maar opeens was hij helemaal kapot." Van Turenhout vindt het daarom ook fijn om alles nu achter zich te laten, met een gratis weekendje op de camping. "Dat heb ik in 53 jaar kamperen nog nooit meegemaakt."Donderdagavond werd het weer donker boven Luyksgestel. Als dat gebeurt, komt er altijd weer spanning in het lichaam van mevrouw Wijnings. "Dan krijg je toch weer schrik. Maar gelukkig viel het gisteren mee." Dat deed het vorig jaar niet, zo vertelt ze. Het was voor haar 'echt verschrikkelijk'. "We zaten hiervoor in de tuin en gingen gelijk de caravan in. Het was zo spannend, en die minuten duren dan heel erg lang hè. De hagelballen leken wel op oliebollen."