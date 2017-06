Waarom juf Nanouk, juf Roos en meester Mitch gaan staken

EINDHOVEN - Ouders met schoolgaande kinderen weten het ongetwijfeld: dinsdag wordt er gestaakt door leraren. Veel basisscholen openen de deuren die ochtend een uur later, omdat de meesters en juffen actie voeren. Zo ook Roos Mathijssen, Nanouk Teensma en Mitch Kremers.

"Het is het gewoon het allermooiste beroep!"



Aan passie ontbreek het de drie groepsleiders niet. Roos Mathijssen staat al ruim twintig jaar voor de klas. In groep 4 van basisschool De Wissel in Geffen zitten 'haar' kindjes. Op haar vrije dag hangt ze met liefde boven de toetsen. “Ik ga echt van alle kinderen houden. Ze ontroeren me en geven me een spiegel. Het is heel mooi om kinderen een jaar lang te mogen begeleiden en ze te zien groeien."



Met evenveel liefde spreekt Mitch Kremers over zijn vak. Hij werkt op KC De Ontdekking in Den Bosch, een Jenaplanschool. Groep 7/8 is zijn domein. "Als leraar sta je aan de basis van de toekomst van kinderen. Daar heb je een belangrijke rol in. En kinderen geven zoveel energie en kracht."



En dan Nanouk Teensma, juf van groep 6/7/8 van Jenaplanschool Antonius Abt in Engelen. Haar ouders werkten beiden in het basisonderwijs. En ook Nanouk wilde nooit iets anders. "Na schooltijd vond ik het als kind al heerlijk om bij mijn ouders op het schoolbord te gaan schrijven."



Enerzijds is er dus passie. Anderzijds is er onvrede. Want er moet iets veranderen in het basisonderwijs.



Roos: "Een kleinere klas zou al veel schelen. Als ik twintig kinderen in de klas heb, maakt het niet uit dat er twee met ADHD en een autist inzitten."Kinderen met speciale behoeften krijgen de zorg die ze nodig hebben vaak wel. Nanouk: "Maar de kinderen waarmee alles wel loopt en wel gaat, verdienen net zoveel aandacht." Toch krijgen ze die niet altijd. De grote middengroep wordt de dupe, aldus de leraren.En dan is er de administratieve rompslomp. Nanouk: "Je moet jezelf verantwoorden in allerlei plannetjes en dingetjes. Je moet sociale vaardigheidslijsten invullen. Dat mag wel minder. Heb een beetje vertrouwen in de professionaliteit van groepsleiders. Met al die administratie is het zo half vijf. En dan had je nog lessen willen voorbereiden."Mitch: "Onder schooltijd, wanneer je eigenlijk met kinderen bezig moet zijn, gaan mijn gedachten vaak uit naar wat ik na schooltijd nog allemaal moet doen. Ik denk dat ik elke werkdag een uur overwerk."En dan is er het salaris. Nanouk: "Je start best leuk. Maar daarna ga je niet meer zo lekker vooruit. En waardering door het salaris is belangrijk. Ook om het voor eventuele nieuwe groepsleiders een aantrekkelijker beroep te maken."Mitch: "Is het salaris dat we nu krijgen eerlijk? Waarom zo'n groot verschil in salaris tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs?"Nanouk: "Ik snap dat niet iedereen ons begrijpt en dat het lijkt of we zeuren. Maar dit is geen zeuren. Dit gaat om de toekomst van kinderen. Daarvoor willen wij het beste. En voor de toekomst van het onderwijs." Roos: "En als er niks verandert, komt er geen nieuwe aanwas. En zullen mensen die er nu zitten uitvallen."Een andere baan zoeken, daar willen ze niets van weten: Mitch: "Voor mij wint toch de passie!"

Roos: "Ik kan me niet voorstellen dat ik een baan vind, waar ik zoveel voldoening uitkrijg. Ik beleef heel veel geluksmomenten in de klas met mijn kinderen."



Wel staken

Om een signaal af te geven, staken veel leraren dinsdag dus een uurtje. Daarnaast wordt 's middags een petitie aangeboden in Den Haag.



Wellicht krijgt die prikactie in september een vervolg dat ingrijpender zal zijn. Een week staken misschien? Dat gerucht gaat. Alles voor de toekomst!