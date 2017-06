Geen vervolg aangifte smaad tegen Bossche verdachte in zaak Savannah

DEN BOSCH - Het OM stelt geen strafvervolging na de aangifte van smaad van de ouders van de verdachte in de zaak Savannah. De ouders van de verdachte in de moordzaak deed aangifte tegen een persoon die op Facebook de verdachte voor moordenaar uitmaakte.

Na overleg met alle betrokkenen heeft het OM de jongen stevig aangesproken op zijn gedrag. Hij heeft spijt betuigd en het bericht verwijderd.



De aangifte was gedaan door de ouders van de verdachte in de zaak Savannah. Zij willen vooral een signaal afgeven dat niet zomaar alles op internet kan worden gezet. Omdat door de ouders ook geen formele klacht is ingediend kan het OM niet overgaan tot vervolging.