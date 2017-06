Gemeente Zundert neemt beheer van Fort Oranje over, eigenaar moet per direct van terrein af

ZUNDERT - De gemeente Zundert heeft per direct het beheer van camping Fort Oranje in Rijsbergen overgenomen. Campingeigenaar Cees Engel is daar vrijdag officieel van op de hoogte gesteld. Cees Engel, zijn vrouw en zijn zoon Jan moeten per direct het campingterrein Fort Oranje verlaten. De gemeente houdt er rekening mee dat Cees Engel nog in beroep gaat tegen het besluit.

Het terrein is vanaf nu gesloten voor nieuwe bewoners. Mensen die niet zijn ingeschreven op de camping, moeten direct het terrein verlaten. De politie gaat daar op toezien.



De gemeente en de Veiligheidsregio gaat vanaf nu de receptie van camping bemannen. De gemeente gaat de komende tijd ook kijken naar onder meer de brandveiligheid en de opslag van gevaarlijke stoffen op het terrein. De kantine, de campingwinkel en de cafetaria op het terrein worden per direct gesloten. In overleg met de bewoners wordt gekeken of deze voorzieningen op termijn weer open gaan.



Over de sluiting en afhandeling van de camping heeft de gemeente verschillende scenario's voorbereid. Of de camping ook definitief gaat sluiten is niet duidelijk. De gemeente beheert de camping maar is geen eigenaar.



Gemeente verantwoordelijk

De gemeente vanaf nu verantwoordelijk is voor het terrein en een aanvang kan maken met het herhuisvestings- en zorgplan van de bewoners.

De zorg voor en het herhuisvesten van de meest kwetsbare bewoners staat voorop in het zorgplan. De bewoners en de omwonenden zijn vandaag geïnformeerd over het besluit van de gemeente en over de manier waarop de herhuisvesting gaat verlopen. Volgende week is er een informatiebijeenkomst voor de bewoners.

Criminele woonwijk

Twee weken geleden kondigde burgemeester Leny Poppe-de Looff van de gemeente Zundert aan de camping op 4 augustus te zullen sluiten.



Cees Engel, eigenaar van camping Fort Oranje, liet echter donderdag weten de strijdbijl te begraven en de camping per 3 juli definitief te sluiten. Dat heeft hij de campinggasten per brief laten. Op 3 juli moeten alle bewoners voor twaalf uur de camping hebben verlaten. Engel legt de schuld voor de omstandigheden op de camping bij de burgemeester van Zundert.



Donderdagmiddag liet burgemeester Leny Poppe-De Looff van Zundert al weten dat de bewoners nog maximaal een jaar op het campingterrein mogen blijven. De gemeente Zundert neemt op 3 juli het beheer van de camping over.



Bewoners hebben daardoor een jaar langer de tijd om een nieuwe woonplaats te regelen. De gemeente begeleidt de bewoners daarbij. Over een jaar zal de camping alsnog sluiten. Tientallen boze campinggasten gingen donderdagmiddag verhaal halen bij de gemeente.



Eerder dit jaar deed een SBS-serie over de camping veel stof opwaaien.



Camping Fort Oranje stond in de jaren tachtig en negentig bekend als een gezellige familiecamping, maar groeide uit tot een, zoals de burgemeester het betitelde als een ciminele woonwijk. Veel mensen hebben nog warme herinneringen aan de tijd dat eht nog een gezellige familiecamping was.