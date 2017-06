West-Brabant wil slimmer omspringen met bedrijventerreinen

ETTEN-LEUR - De gemeenten in West-Brabant en de provincie willen de 225 bedrijventerreinen in dat gebied beter gaan verdelen. Hierover hebben ze deze week voor de komende tien jaar afspraken gemaakt. Er is in West-Brabant steeds meer behoefte aan grote vestigingsplekken voor grootschalige logistiek, terwijl er minder vraag is naar bedrijfsgrond voor middelgrote en kleine bedrijven.

Gemeenten en provincie willen in de toekomst pas nieuwe bedrijventerreinen aan laten leggen als er een concrete vraag van een bedrijf is, dat niet op een bestaand bedrijventerrein past. In de zeer grootschalige logistiek verwacht de regio tot 2026 een groei van 150 hectare.



Overschot

Volgens de gemeenten en provincie bestaat er nu een overschot aan bedrijfsgrond voor lokale MKB-bedrijvigheid. Dit terwijl transport- en logistieke bedrijven juist behoefte hebben aan kavels van minstens vijf hectare.



"Het bedrijventerreinaanbod moet met deze veranderingen meebewegen", vindt wethouder Jean-Pierre Schouw van Etten-Leur. Hij is binnen de regio bestuurlijk aanspreekpunt voor het project. "Met dit afsprakenkader kunnen we samen, gemeenten en provincie, verder werken aan een gezonde markt voor bedrijventerreinen."



Moerdijk

Grote kavels komen vooral beschikbaar op Logistiek Park Moerdijk, dat 142 hectare groot wordt. Ook de terreinen Noordland in Bergen op Zoom en Borchwerf II tussen Roosendaal en Oud Gastel beiden nog ruimte.



Ook maakten de gemeenten om en de provincie afspraken over kantoorlocaties in West-Brabant. Vanwege het overschot aan kantoren en de afnemende vraag, willen de gemeenten het aantal kantoormeters terugdringen.