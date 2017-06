Eefje Muskens zet punt achter badmintoncarrière

GOIRLE - Eefje Muskens zet een punt achter haar badmintoncarrière. De Goirlese laat weten dat ze deze ‘moeilijke beslissing’ heeft genomen vanwege haar schouderblessure en andere pijntjes waar ze mee kampt.

Muskens vormde samen met Selena Piek een koppel in het vrouwendubbel. Het duo haalde de kwartfinales tijdens de Olympische Spelen in Rio. Ook wonnen ze vorig jaar zilver op de Europese kampioenschappen en werden ze meerdere keren Nederlands kampioen.



'Is genoeg geweest'

"De mindere kant van topsport bedrijven is dat je dag in dag uit twee keer per dag traint, wat veel impact op je lichaam heeft", schrijft de badmintonster op Facebook. "Mijn lichaam geeft nu aan dat het genoeg is geweest en daar moet ik naar luisteren."



Ze komt samen met Piek in augustus voor het laatst in actie op de Wereldkampioenschappen in Glasgow. Ook zegt ze niet helemaal vaarwel tegen badminton, omdat ze daarvoor ‘de sport te leuk vindt’. Ze wil trainingen blijven geven en coachen.