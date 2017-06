Willem II haalt Senegalees op uit Frankrijk

TILBURG - De 24-jarige Karim Coulibaly speelt aankomend seizoen bij Willem II. Coulibaly heeft eigenlijk nog een contract bij de Franse voetbalclub AS Nancy. Willem II koopt dit contract af zodat de linksbuiten het nieuwe seizoen in Tilburg kan voetballen. Met de speler zelf bereikte Willem II al eerder een akkoord.

Technisch directeur Paul Fischer van de club uit de Franse Ligue 2 bevestigde vrijdag de transfer aan de krant L ‘Est Republicain. Het enige wat de transfer nog tegen kan houden, is een slechte uitkomst van de medische keuring. Wanneer die keuring is, wil Willem II nog niet zeggen.



De training begint al wel voor de voetballer. Zondagmiddag om half drie is de eerste training van Willem II.