ZLTO wil jaar na megahagelstorm Nationale Coördinator die zorgt voor snelle hulp bij natuurgeweld

EINDHOVEN - De ZLTO wil dat er een Nationaal Coördinator Klimaatgeweld komt. Dat laat de beroepsvereniging weten aan Omroep Brabant. Aanleiding van de oproep is de allesverwoestende hagelstorm in het gebied rondom Someren en Bergeijk een jaar geleden. Een nationale coördinator moet er bij een nieuwe klimaatramp voor zorgen dat hulp snel op gang komt en moet zijn invloed laten gelden bij schadeafhandeling.

"Dit soort extreem natuur- en klimaatgeweld gun je niemand", aldus bestuurslid van ZLTO Someren Twan Engelen. "Zo’n Nationale Coördinator heeft sociale impact. Je voelt je dan gehoord, en niet nu zoals vorig jaar in de steek gelaten door Den Haag en Den Bosch."



Aanspreekpunt

Naar voorbeeld van de Nationaal Coördinatoren voor Terrorismebestrijding en voor de bodemverzakkingen in Groningen moet de Coördinator Klimaatgeweld bij een klimaatramp een centraal aanspreekpunt zijn, dat onafhankelijk is van partijen en ministeries. Daarbij moet hij ervoor zorgen dat hulp op gang komt. Ook kan de Coördinator een rol spelen bij de schadeafhandeling en moet hij alle bevoegdheden hebben om knopen door te hakken en snel tot actie over te gaan.



Dat is ook precies wat de ZLTO gemist heeft na de hagelstorm. "Zo’n Nationale Coördinator heeft een crisisteam waar je dag en nacht terecht kan voor vragen en antwoorden", aldus Engelen. "Dat crisisteam zorgt ook voor eenduidige berichtgeving."



Tennisballen

Tijdens de hagelstorm op vrijdagavond 23 juni 2016 vielen hagelstenen zo groot als golf- en tennisballen. In een kwartier tijd richtte de storm voor ruim vijfhonderd miljoen euro aan schade aan. Kassen, daken van huizen en auto’s raakten zwaar beschadigd. In Bergeijk was vrijwel elk huis en elke auto kapot. Verzekeraars hebben door de storm voor het eerst in jaren verlies gemaakt.



Via onderstaande tijdlijn zie je wat er in één jaar tijd in het getroffen gebied is gebeurd.