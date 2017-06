Bertrams maakt trio Brabantse eredivisieclubs vol: nu naar NAC

BREDA - NAC Breda heeft een principeakkoord bereikt met keeper Nigel Bertrams. De 24-jarige goalie was vanaf deze zomer transfervrij en tekent op korte termijn een tweejarig contract bij de Parel van het Zuiden, met een optie voor een extra jaar. De formaliteiten voor de overeenkomst worden deze week afgehandeld.

Bertrams doorliep de jeugdopleiding van PSV. Hij begon in de E-jeugd. In 2013 tekende hij een profcontract in Eindhoven. Hij brak echter niet door in het eerste elftal. In 2015 tekende Bertrams bij Willem II. Daar liep zijn contract onlangs af.



Nigel Bertrams: "Ik heb er heel veel zin in en kan niet wachten om maandag te beginnen. Hans (Smulders) volgde mij al in mijn tijd bij PSV, de jeugd en het eerste elftal. Hij is me daarna nooit uit het oog verloren. Ik heb ook zin om met Jelle (ten Rouwelaar) te werken en met de andere jongens. NAC is een fantastische club met een mooi stadion en een mooie aanhang.”