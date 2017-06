Koen de Kort gaat voor zesde keer naar de Tour de France

LIEMPDE - Koen de Kort uit Liempde gaat weer meedoen aan de Tour de France. Trek-Segafredo heeft hem opgenomen in de selectie. Het is de zesde Tour voor de wielrenner.

Het was lange tijd onzeker of hij zou worden opgeroepen. De ploeg maakte vrijdag via Twitter bekend dat De Kort meegaat naar Frankrijk. De Tour de France start volgende week al in Düsseldorf.



Tijdens zijn eerdere deelnames aan de Ronde van Frankrijk haalde hij iedere keer de finish. Zijn hoogste klassering in het algemeen klassement was plek 73. Die noteerde hij in 2015.De wielrenner deed vorig jaar niet mee. Hij baalde flink dat zijn ploeg van toentertijd, Giant-Alpecin, hem niet selecteerde.

Het is sowieso een goede dag voor De Kort: het boek ‘Renner met rede’ kwam ook uit. Dat gaat over hoe hij tegen wielrennen aankijkt.