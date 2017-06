Brand in Someren, brandweer rukt uit met meerdere wagens

SOMEREN - In Someren was vrijdagavond een korte tijd brand bij Gebroeders van Eijk. De brand ontstond binnen in een opslagloods van het bedrijf. De brandweer rukte uit met meerdere wagens en een hoogwerker.

Bij aankomst bleek de brand minder groot te zijn dan aangekondigd. De brandweer had de brand snel onder controle.



De brand bij het bedrijf aan de Beemdstraat in Someren brak rond 18:20 uur uit. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen.