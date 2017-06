Brand in natuurgebied De Peel kan nog weken aanhouden

DEURNE - De brand in het Deurnese Peel bij Liessel is heel lastig te blussen. Omdat het een veenbrand is, kan de brand niet geblust worden met water of andere blusmiddelen. Veen of turf neemt nauwelijks water op. Daardoor laait er zo nu en dan een nieuw brandje op. Volgens de burgermeester van Deurne kan dit nog enkele weken aanhouden.

De brandweer probeert de branden binnen het gebied te houden waar die zich nu bevinden. Het gaat om een gebied van ongeveer 700 bij 300 meter. Het blussen is moeilijk omdat het alleen maar kan vanaf zandpaden of wegen en het gebied is een moeras en daardoor moeilijk te betreden.



Lees ook: Bosbranden Deurnese Peel mogelijk aangestoken, zegt de brandweer

Regen

Staatsbosbeheer bekijkt wat er nog meer tegen de brand ingezet kan worden. Dit kan een water- of sproei-installatie zijn. Maar het beste is een paar dagen regen.

Zolang er brand in het gebied is, kan er stank- en rookoverlast zijn voor de omgeving en voor fietsers. Daarom wordt het gebied geheel met hekken afgesloten. Ook het fietspad langs het Leegveld is vanaf zaterdag afgesloten.



Lees ook: Bosbranden in Deurnese Peel bij Liessel onder controle, vuur laait af en toe op



Dank

Burgemeester Mak van Deurne is blij met de inzet alle hulpdiensten. "Ik dank alle brandweermannen en -vrouwen, loonwerkers en medewerkers van Staatsbosbeheer voor hun inzet. Zij hebben onder zware omstandigheden hun werk moeten doen."