Drie Brabantse acts in finale Holland’s Got Talent, The Fire wint wildcard

De Eindhovense dansgroep The Fire staat toch in finale Holland's Got Talent.

EINDHOVEN - In de finale van Holland’s Got Talent staan vrijdagavond drie Brabantse acts. De tienerrockers van de Black Swords en danser Daniël Stocis hadden zich al geplaatst. Dansgroep The Fire haalde nog een wildcard binnen en is nu ook finalist.

“Normaal is het Eindhoven de gekste, nu is het Eindhoven de beste’, kreeg de dansgroep tijdens een eerdere show al te horen. Ze lieten toen een knap staaltje hiphop zien.



Daniël Stosic uit Deurne, ook wel Mr Stosic genoemd, werd vroeger veel gepest. Juist omdat hij zo goed kan dansen. In de populaire talentenjacht geeft hij zijn pestkoppen het nakijken en doet hij het ontzettend goed.



De Black Swords komen uit Bladel, Hoogeloon en Hapert. De tieners maakten eerder in het programma al indruk met de nummers Thunderstruck van AC/DC en Nirvana’s klassieker Smells Like Teen Spirit.