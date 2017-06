Celstraf en tbs voor man die vrouwen van fiets trapte en verkrachtte

SCHIJNDEL - Een man uit Schijndel die vorig jaar twee vrouwen van hun fietsen trapte en verkrachtte, is vrijdag veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Ondanks dat de man 20 jaar oud is, paste de rechtbank het jeugdstrafrecht toe omdat hij zwakbegaafd is.

De man overviel in december een vrouw in een parkeergarage in Schijndel. Hij trok het portier van haar auto open, pakte de vrouw bij haar nek en duwde haar naar de bijrijdersstoel waar hij haar verkrachtte. Ook ging hij er met haar tas vandoor.



Schadevergoeding

De Schijndelaar bleek dit twee maanden eerder ook bij een andere vrouw te hebben gedaan. Het slachtoffer passeerde hem op de fiets en hij sloeg toe. De man moet aan beide vrouwen een schadevergoeding betalen van bijna 7500 euro.



Een psychiater en psycholoog die hem onderzochten, concludeerden dat de man zwakbegaafd is. Hij kreeg daarom een lagere straf dan dat hij zou krijgen via het gewone strafrecht.



Geen voorwaardelijke straf

De psychiater en psycholoog adviseerden om de man voorwaardelijke jeugddetentie op te leggen. Maar de rechtbank ging hier niet in mee. De rechters vinden dat de man voor veel maatschappelijke onrust heeft gezorgd. Ook lijkt hij niet door te hebben dat hij iets heeft gedaan wat niet mag. Hij ontkent en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daden.